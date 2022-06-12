أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه أغلق تحقيقه بشأن عدم أهلية الظهير الإكوادوري بايرون كاستيو خلال تصفيات مونديال قطر 2022، من دون الإشارة إلى أي عقوبة.



وفتح «فيفا» الشهر الماضي «إجراءات تأديبية» للنظر في قضية كاستيو عقب تقديم الاتحاد التشيلي شكوى بشأن جنسيته.



وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان، بأنه «قرر فتح إجراءات تأديبية لفحص احتمال عدم أهلية بايرون ديفيد كاستيو سيغورا» لخوض تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 مع منتخب الإكوادور.

وتقدم الاتحاد التشيلي بشكوى إلى اللجنة التأديبية لفيفا على خلفية «تزوير محتمل لوثائق منح الجنسية الإكوادورية» للاعب، كما ورد في البيان.



وخاض كاستيو (23 عاما) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الاولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-0 في 17 نوفمبر من العام ذاته.



وفق البيان الصادر عن الهيئة الكروية العليا، يبدو أن تشيلي لن تحصل على مبتغاها، إذ قال فيفا «بعد تحليل الطلبات المقدمة من جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع العناصر المعروضة عليها، قررت لجنة الانضباط في فيفا إغلاق الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم».



وتابع: «القرار الحالي لايزال خاضعا للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في فيفا».



وما إن أعلن فيفا قراره حتى أبدى الاتحاد التشيلي للعبة رغبته بالاستئناف حتى وإن أوصلته هذه الخطوة الى محكمة التحكيم الرياضي «كاس».



واحتلت تشيلي المركز السابع في المجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للعرس الكروي في قطر، متأخرة بفارق 7 نقاط عن الإكوادور التي نالت المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين والأوروغواي.



وأفاد رئيس الاتحاد الإكوادوري للعبة فرانسيسكو إيغاس، بأن مزاعم تشيلي «أضرت بنا كثيرا»، من دون أن يستبعد اتخاذ إجراء قانوني بحقها.



وقال للصحافيين «هذا موضوع سيحلله محامونا».



ووقعت الإكوادور في نهائيات قطر 2022 بالمجموعة الأولى إلى جانب البلد المضيف وهولندا والسنغال.