جدد برشلونة الإسباني عقد لاعب الوسط سيرجي روبرتو الذي كان سينتهي في 30 الجاري حتى 2023، وفق ما أعلن النادي.

وحدد الفريق الكاتالوني «قيمة البند الجزائي لتحريره بـ 400 مليون يورو».



وحرمت الإصابات اللاعب من غالبية فترات الموسم الماضي، إذ اكتفى بالمشاركة في 12 مباراة، منها ست مباريات أساسيا.

وفقا للصحافة الكاتالونية، اضطر أحد القادة الأربع في الفريق الكاتالوني البالغ من العمر 30 عاما إلى خفض راتبه بنسبة 60% للبقاء في برشلونة، مثل بقية زملائه في الفريق، وسيتقاضى خمسة ملايين يورو سنويا.

إلى ذلك، أعلن نادي تشلسي رحيل مدافعه الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد وصوله الى نهاية عقده، ليلحق بالتالي بالمدافع الألماني أنتونيو روديغر الذي التحق مؤخرا بريال مدريد.

ونشر تشلسي صورة للدنماركي البالغ 26 عاما في حسابه على تويتر مع تعليق «شكرا أندرياس» الذي دافع عن ألوان النادي اللندني منذ انضمامه الى فريق الشباب عام 2012 لكنه لعب لموسمين مع بوروسيا مونشنغلادباخ على سبيل الإعارة بين 2015 و2017.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الدنماركي وقع عقد انتقاله إلى برشلونة الإسباني والصفقة ستصبح رسمية ما إن يحصل الأخير على الضوء الأخضر من رابطة الدوري المحلي. كما أعلن تشلسي عن رحيل لاعب الوسط الإنجليزي داني درينكواتر (32 عاما) الذي يصل هذا الشهر الى نهاية عقده.