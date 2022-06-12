احتفل سامي أحمد العجيري بزفاف نجله أحمد على كريمة سامي فهد الرشيد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.