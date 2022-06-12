twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العجيري والرشيد الأحد 2022/6/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2247 A+ A- استمع المعرس أحمد سامي العجيريأنس الصالح مباركاعادل الصرعاوي ومناور الحربي يهنئان (زين علام)عبدالله الصانع ود.ناصر الصانع يهنئان المعرس ووالده سامي العجيري وعمه محمد العجيري وعم العروس أحمد الرشيدالمستشار عبدالمنعم العجيري يقدم التهانيحمد المرزوق مباركاسامي العجيري وولداه المعرس أحمد العجيري وإبراهيم العجيريفهد أبو شعر يبارك للمعرس ووالده ووالد العروسأحمد الهيد ووليد الهيد يباركانناصر الرسمان ومعيكل الخالدي يباركانناصر الزيد مهنئاالمعرس أحمد العجيري متوسطا والده سامي العجيري ووالد العروس سامي الرشيدعبدالعزيز الجاسم وولداه جاسم وطلال الجاسم يباركونسعود العرفج يبارك للمعرس ووالده ووالد العروسالمعرس أحمد سامي العجيري متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكاريةعوض الشارع يباركخالد الطويل مهنئاعبدالرحمن الطويل وصالح الملحم وعبدالعزيز دشتي وعبدالرحمن البحر يشاركون المعرس أحمد العجيري فرحتهالمعرس أحمد سامي العجيري متوسطا الأهل في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةالمعرس متوسطا جده أحمد العجيري ووالده سامي العجيري وعمه محمد العجيري ووالد العروس سامي الرشيدمباركة من أهل العروس احتفل سامي أحمد العجيري بزفاف نجله أحمد على كريمة سامي فهد الرشيد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.