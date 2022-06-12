أصدر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد قرارا بمنح عدد من موظفي الهيئة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر، ونص القرار في مادته الأولى:



يتولى موظفو الهيئة العامة لمكافحة الفساد المالي التالية أسماؤهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016:



٭ فهد شايع سعيد الكداري



٭ عبدالعزيز فارس مزيد الوعلان



٭ منيرة فهد محمد الصميط



٭ طارق حطاب دويح الشمري



٭ فاطمة عبدالكريم سليمان الشراد



٭ عبدالرحمن طلال عبدالهادي العجمي



٭ عبدالعزيز عبدالله أحمد الكندري



٭ عبدالله فهد جديع العدواني



٭ فاطمة عبدالعزيز فيصل بلام



٭ حمود جمال إبراهيم الشايع



وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يباشر الموظفون المذكورون في المادة الأولى من هذا القرار أعمال ضبط المخالفات وتحرير المحاضر وفق ما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية من أحكام في هذا الشأن.



ونصت المادة الثالثة أنه على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.