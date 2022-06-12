أسامة أبو السعود



أعلن وكيل وزارة الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية، ونائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر العليم أن اللجنة العليا لبعثة الحج بدأت عملها بشكل متناغم هذا العام وفي وقت مبكر بعد أن من الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بعودة الحياة الطبيعية وإعلان الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة استقبال ضيوف الرحمن بعد انقطاع دام لعامين متواصلين.



وقال العليم إن اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية وضعت خطة متكاملة لجميع اللجان سواء لعملها والمهام الموكلة لها في الكويت أو بعد مغادرتها إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى ان لجان بعثة الحج الكويتية تعتمد على الخبرة التراكمية لديها في نجاح عملها مما جعلها تنتهي من وضع آلية التقسيمات والأعمال الإدارية والتنسيقية كتوزيع الغرف في مقر سكن البعثة في الأراضي المقدسة والاختصاصات الموكلة لكل لجنة كلجنة الاستقبال في المطار أو في مقر البعثة أو لجنة الأراضي المقدسة.