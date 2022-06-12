لا تألو وزارة الأوقاف جهدا في العمل على تهيئة الأجواء وتوفير سبل الراحة أمام الحجاج الكويتيين بما يسهم في أدائهم المناسك بسهولة.



وقبل موسم الحج تحرص فرق وزارة الأوقاف المعنية على إنهاء الترتيبات الخاصة بأداء الحجاج الكويتيين للشعائر بما في ذلك استقبالهم وتوديعهم وتجهيز مساكنهم ومخيماتهم في المشاعر المقدسة، وكذلك تنقلاتهم والقيام على رعايتهم الصحية وتلبية احتياجاتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم.



ومع قرب حلول موسم الحج لهذا العام 1443 هجرية أعلنت وزارة الأوقاف أول من أمس انتهاء اللجنة العليا لبعثة الحج من اختيار أعضاء اللجان والفرق العاملة ووضعت اللمسات الأخيرة لتقسيم آلية العمل والمهام المنوطة بكل منها بغية متابعة وإنجاز كل ما من شأنه توفير الأجواء الإيمانية للحجاج قبل السفر وأثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة.



ويقدر عدد حجاج الكويت لهذا العام بـ3622 كويتيا من إجمالي عدد الحجاج الذين أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في التاسع من أبريل الماضي استعداد المملكة لاستقبالهم من الداخل والخارج والمقدر بمليون حاج.



وفي هذا الإطار، أصدر وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي في 23 مايو الماضي قرارا بتشكيل لجنة لضبط أسعار الحج بمشاركة وزارة التجارة والصناعة على «ألا يزيد سعر خدمات الحج المقدمة على 30% من كلفة هذه الخدمات شاملة المصاريف الإدارية والأرباح».



وعلى صعيد استعدادات الوزارة المبكرة لهذا الموسم، قال الوكيل المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس السبت إن «الأوقاف» شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الصحة وقوة الإطفاء العام لفحص مساكن الحجاج في مكة المكرمة.



وأضاف المطيري أن الوزارة توقع اتفاقيات لترتيب شؤون الحجيج وتوفير المخيمات اللازمة في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، وتهيئتها بالشكل المناسب، علاوة على استقبالهم في المطار بالمملكة وتوديعهم بعد أداء المناسك، وكذلك استقبال زوار المدينة المنورة وتوديعهم بعد انتهاء الزيارة.