الدوحة - فريد عبدالباقي



انخرط لاعبو المنتخب القطري الأولمبي في معسكر منتخب العنابي الأول في مدينة ماربيا الإسبانية استعدادا لمونديال قطر 2022.



وقام الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز باستدعاء 8 لاعبين من صفوف المنتخب الأولمبي عقب توديع منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما في أوزبكستان من الدور الأول، وبانضمام لاعبي الأولمبي يصبح عدد اللاعبين في المعسكر الإسباني 35 لاعبا.



إلى ذلك، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اتحاداته الأعضاء باعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة ومعتمدة بناء على اقتراح قطري، مع اقتراب قطر من استضافة نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الأولى في المنطقة العربية.

كما اعتمد «فيفا» اللغتين البرتغالية والروسية بجانب العربية، لتضاف إلى اللغات المعتمدة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.



وقال «فيفا» في خطابه للاتحادات الأعضاء: كجزء من رؤية الـ «فيفا» لجعل كرة القدم عالمية حقا، في 31 مارس 2022، وافق الكونغرس الثاني والسبعون لـ «فيفا» على توسيع عدد اللغات الرسمية، ما يسمح لـ «فيفا» بالتواصل مباشرة مع مجتمع كرة قدم أوسع من أي وقت مضى.



وكانت قطر قد تقدمت باقتراح لاعتماد اللغة العربية لغة رسمية خامسة، في شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وبمناسبة ختام بطولة كأس العرب قطر 2021، التي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.



من جهة أخرى، أعلن نادي الريان القطري عن تجديد عقد لاعبه الدولي عبدالعزيز حاتم لمدة 3 مواسم، في إطار سياسة النادي القطري بالحفاظ على عناصره الأساسية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

في الوقت الذي تسابق إدارة النادي الوقت من أجل تجديد عقد لاعبه الجزائري ياسين براهيمي والذي ينتهي تعاقده يوم 30 الجاري، اذ يحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.