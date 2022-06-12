سجل الموزع الخارق ستيفن كوري 43 نقطة وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز الى انتزاع فوز ثمين من ارض بوسطن سلتيكس 107-97، فعادله 2-2 وعادت له أفضلية الأرض في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وكان غولدن ستايت بحاجة للفوز في ملعب «تي دي غاردن» لتجنب التأخر 1-3 في سلسلة النهائي التي قد تمتد 7 مباريات، فقدم كوري أحد أفضل مستوياته في مسيرته الزاخرة ليعزز آمال فريقه بإحراز اللقب مرة سابعة في تاريخه.



وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة موزع اللعب، بعد تعرضه لضربة على قدمه خلال خسارة المباراة الثالثة.



لكن اللاعب البالغ 34 عاما أزال كل الشكوك حول قدرته في حمل فريقه على أكتافه، فعوض الخسارة المبكرة على أرضه في هذه السلسلة وعادت أفضلية الأرضية لمصلحته إذ يستضيف المباراة الخامسة غدا في سان فرانسيسكو.



وأنهى أفضل لاعب مرتين في الدوري المباراة برصيد 43 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، في ليلة عانى فيها غولدن ستايت هجوميا أمام تشكيلة بوسطن الصلبة.



وأضاف كلاي تومسون 18 نقطة للفائز والكندي أندرو ويغنز 17 نقطة و16 متابعة والبديل جوردان بول 14 نقطة. ولدى الخاسر، سجل النجمان جايسون تايتوم وجايلن براون 23 و21 نقطة تواليا واضاف ماركوس سمارت 18 والبديل ديريك وايت 16.



قال كوري بعد الفوز «أفتخر بهذه لمجموعة، دار حديث طويل في الساعات الـ 48 الأخيرة حيال إمكانية عودتنا في هذه السلسلة».



وتابع «هذا جنون لأنني أشعر بإمكانية تقديمنا مستوى أفضل. لكن أن نفوز خارج ملعبنا ونستعيد أفضلية الأرض هذا شيء كبير لهذه المجموعة. كنا هنا ست مرات، نمتلك خبرة كبيرة للبقاء متماسكين وواثقين بأنفسنا».



وأردف كوري المتوج باللقب ثلاث مرات مع فريقه أعوام 2015 و2017 و2018 والوصيف في 2016 و2019 «أشكر فريقي لأننا لعبنا بقوة بدنية وقساوة الليلة. كنا مدركين أهمية المباراة. ستكون الرحلة لخمس ساعات ونصف جيدة بعد مباراة الليلة».