حسم الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا مواجهة المحرومين من المشاركة في بطولة ويمبلدون على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بفوزه على البيلاروسي إيليا إيفشاكا في الدور ربع النهائي لدورة سهرتوخنبوس الهولندية لكرة التنس المقامة على ملاعب عشبية.



وحسم الروسي المصنف أول في الدورة مباراته مع إيفشاكا المصنف 41 عالميا 7-6 (10-8) و6-4 في ساعة و51 دقيقة، ليبلغ نصف النهائي في أول مشاركة له هذا الموسم على الملاعب العشبية.



وتدخل هذه الدورة ضمن الاستعدادات لبطولة ويمبلدون التي تنطلق في 27 الجاري، لكن أيا من مدفيديف أو إيفشاكا لن يتمكنا من المشاركة بسبب الحظر الذي فرضه منظمو البطولة على الروس والبيلاروس بسبب غزو روسيا أوكرانيا.



ويأتي تأهل مدفيديف الى نصف النهائي، حيث يلتقي الفرنسي أدريان مانارينو بطل النسخة الأخيرة عام 2019 والفائز بدوره على الأميركي براندون ناكاشيما 6-7 (5-7) و6-1 و6-4، قبل عودته غدا إلى صدارة تصنيف رابطة المحترفين للمرة الأولى منذ مارس على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



إلى ذلك، استعاد البريطاني أندي موراي شيئا من بريق الماضي، وذلك بإقصائه اليوناني ستيفانوس تيستيباس المصنف خامسا عالميا من الدور ربع النهائي لدورة شتوتغارت الألمانية في التنس بالفوز عليه 7-6 (7-4) و6-3.



وكان موراي، المصنف 68 عالميا راهنا، يخوض غمار الدور ربع النهائي من أي دورة لأول مرة منذ يناير الفائت في دورة سيدني الأسترالية.



وبفوزه على تسيتسيباس، سيقترب ابن الـ 35 عاما الذي عانى في الأعوام الأخيرة من كثرة الإصابات لاسيما في فخذه، من العودة الى نادي المصنفين الخمسين الاوائل للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.



ويتواجه موراي في نصف النهائي مع الأسترالي نيك كيريوس الذي تغلب بدوره على المجري مارتون فوشوفيتش 7-6 (7-3) و3-0 ثم بالانسحاب، فيما ستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف ثانيا في شتوتغارت والألماني أوسكار أوته.