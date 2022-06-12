توفي لاعب منتخب الجزائر للمحليين في كرة القدم بلال بن حمودة في حادث سير مباشرة بعد مشاركته في مباراة دولية ودية ضد منتخب الكونغو الديموقراطية حيث سجل هدفا في الفوز بثلاثية نظيفة، بحسب ما أعلن ناديه اتحاد الجزائر.



وكتب النادي «تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة إثر وفاة لاعب الاتحاد بلال بن حمودة.. ستبقى في قلوبنا بلال».



وبرز بلال بن حمودة (24 سنة) خلال الموسم مع ناديه، كما لفت الانتباه مع المنتخب خلال الدورة الرباعية المقامة حاليا في الجزائر بمشاركة السنغال والنيجر والكونغو الديموقراطية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية للمحليين المقررة في يناير 2023 بالجزائر.



وتعرض اللاعب لحادث سير ليلا أثناء عودته مع صديق له إلى بيته في مدينة الحجوط على بعد نحو 70 كم عن ملعب «5 جويلية» في الجزائر العاصمة، حيث جرت مباراة المنتخب ضد الكونغو الديموقراطية.



ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارة التي كان على متنها وهي تحترق بعدما اصطدمت بعمود كهرباء.