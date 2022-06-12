أطلقت هيئة أسواق المال أعمال إعداد استراتيجية الهيئة الثالثة والتي ستغطي التوجهات المستقبلية للهيئة للأربع سنوات القادمة (2023/2024 حتى 2026/2027)، حيث تم تشكيل فريق داخلي من كوادر الهيئة المتخصصة لتنفيذ عملية إعداد وتصميم الإستراتيجية الثالثة بقيادة مكتب الاستراتيجيات، وذلك حتى نهاية مارس 2023، كي يبدأ العمل في الاستراتيجية الثالثة فور انتهاء استراتيجية الهيئة الحالية.



واستكمالا لجهود هيئة أسواق المال في تنفيذ أولى مراحل إعداد استراتيجيتها الثالثة، والتي تتضمن التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الاستراتيجية، وفي سبيل التوصل إلى الطموحات الاستراتيجية على مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي، قامت الهيئة بالتواصل مع كافة أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بأعمالها، وذلك للوقوف على احتياجاتهم التي يرون بأهميتها والتي تتطلب مساهمة هيئة أسواق المال وأكاديمية أسواق المال في الفترة من 2023 وحتى 2027، مع طلب أي ملاحظات أو مقترحات أخرى لإضافتها في سياق استراتيجية الهيئة المقبلة في الفترة المذكورة.



كما قامت الهيئة في 29 مايو الماضي بنشر استطلاع عام للرأي في موقعها الإلكتروني مع إشعار كافة المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية والشركات المدرجة في السوق الأول وشركات الوساطة بفتح الباب للمشاركة بالاستبيان، كما تم الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للهيئة وحسابات الهيئة لدى وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الهيئة والتي من أهمها وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، علاوة على التواصل مع جهات حكومية أخرى لهذا الغرض مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووحدة تنظيم التأمين، بالإضافة إلى الجهات المحلية مثل اتحاد شركات الاستثمار والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحللين الماليين وجامعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت لاستطلاع مرئياتهم بهذا الخصوص.



هذا وامتدت جهود فريق الهيئة في عملية التحليل الداخلي في الهيئة بالبدء بحصر توجهات وتطلعات أعضاء مجلس المفوضين ورؤساء قطاعاتها وكافة المكاتب والإدارات والوحدات التنظيمية، وسيتم تحليل ردود استطلاع رأي كل من الجهات الخارجية والداخلية في سبيل الوصول إلى الطموحات الاستراتيجية على مستوى الهيئة بشكل موحد وصياغتها بشكل واضح وواقعي.



وقالت الهيئة إنه وبعد استكمال مرحلة استطلاع الرأي والتي يليها مرحلة التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الاستراتيجية وتحليل الوضع الراهن والمسح البيئي سيتم البدء في تحديد أجندة التغيير وهي الأساس الذي يستند إليه لتحديد مكونات الخطة الاستراتيجية من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، مرورا بإعداد الخطة التنفيذية وتفصيلها لاحقا بالخطط التشغيلية، كما ترمي الهيئة من خلال جهودها في مجال التخطيط الاستراتيجي إلى العمل ببطاقة الأداء المتوازن التي تم تصميمها أثناء تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي.



وأكدت على أن ذلك كله يأتي إيمانا منها بأهمية العملية التخطيطية لتوجيه مواردها بما يحقق الكفاءة والفعالية واستيفاء دورها بالإشراف على أنشطة أسواق المال في الكويت لما له من تأثير مباشر على تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت في الجانب الاقتصادي. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الهيئة تبنت خلال الاستراتيجية الماضية العديد من الممارسات والتوجهات المطورة لسوق رأس المال المحلي، ومن منطلق أهمية دور الهيئة في تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره مع تأكيد مبدأ أهمية المواءمة مع خطط الدولة كأحد المصادر الرئيسية للاسترشاد في صياغة وتحديد التوجهات الاستراتيجية فإن الخطط الاستراتيجية للهيئة تعتبر حلقة وصل للاستمرارية في تحقيق الأثر ومواكبة وتبني المزيد من الممارسات والاتجاهات التي سينعكس أثرها على تطوير حجم وجاذبية وتنافسية السوق المحلي.



.. وأكدت استيفاء أنظمة الاستثمار الجماعي المدة المقررة لتوفيق الأوضاع



بناء على القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام أنظمة الاستثمار الجماعي الصادر بتاريخ 2 يناير 2022، أعلنت هيئة أسواق المال عن قيام جميع صناديق الاستثمار وأنظمة الاستثمار الجماعي بتقديم طلبات توفيق أوضاع الأنظمة الأساسية والعقود بما يتوافق مع الأحكام الجديدة خلال المدة المقررة والتي انتهت بتاريخ 31 مايو 2022.



وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنه على الرغم من ضخامة التعديلات التي تم إدخالها على الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية، وما تخللته الفترة السابقة من فترات اعداد للبيانات المالية وساعات العمل المخففة في شهر رمضان، إلا أن جميع مديري أنظمة الاستثمار الجماعي - بلا استثناء - أبدوا التزامهم بالتاريخ المحدد.



وبهذا الصدد، وتسهيلا للإجراءات المطلوبة بهذا الشأن، قامت الهيئة بوضع بعض النماذج الاسترشادية وتم عقد العديد من الاجتماعات التوعوية مع مدراء أنظمة الاستثمار الجماعي طوال الفترة السابقة حتى يتسنى للجميع استيفاء المتطلبات اللازمة على نحو سلس وأكثر فاعلية. علما بأن الهيئة ستقوم بدراسة طلبات توفيق الأوضاع والتواصل مع مدراء أنظمة الاستثمار الجماعي تمهيدا لاعتماد الأنظمة الأساسية والعقود بشكل نهائي.



ولفتت الهيئة انتباه كافة الأطراف المعنية بالأحكام الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام أنظمة الاستثمار الجماعي إلى ما جاء بالمادة الثالثة عشر من القرار بخصوص انتهاء الفترة الانتقالية وسريان جميع الأحكام الجديدة بعد تاريخ 29 سبتمبر 2022.