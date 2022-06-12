أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن شركة نفط الكويت تتفاوض مع 6 شركات عالمية لتقديم خدمات استشارية لإدارة المكامن النفطية في البلاد، وذلك في سبيل تقديم أفضل الأساليب والممارسات العالمية في مجالي إدارة المكامن والاحتياطيات النفطية. وقالت المصادر إن شركة



(QUANTUM RESERVOIR IMPACT) حازت أقل الأسعار في الجولة الثانية من التفاوض بقيمة 6.3 ملايين دينار، وذلك انخفاضا بنحو 3.3 ملايين دينار من العرض الأعلى الذي تقدمت به شركة شلمبرجير العالمية التي قدمت عرضا بقيمة 9.6 ملايين دينار في الجولة الثانية كذلك. وحازت شركة تارجت لحقول الغاز المركز الثاني بعد تقديمها عرضا بقيمة 6.5 ملايين دينار في جولة العطاء الثانية.