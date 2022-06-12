أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تتفاوض مع شركتين لتطوير الاستراتيجية الثانية (متوسطة الأجل) تقدمتا بالعروض المالية وتم قبول العطاء من الناحية الفنية، على أن تتم ترسية المشروع في غضون شهر. وأشارت إلى ان الهيئة تدرس المخاطر الجديدة لتفشي جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية بشكل عام. وقالت المصادر إن «تشجيع الاستثمار» تمكنت من جذب كيانات استثمارية خلال السنة المالية الماضية بإجمالي 163.2 مليون دينار، ليرتفع إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة منذ تأسيس الهيئة الى 1.2 مليار دينار.