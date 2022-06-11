تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ڤيديو لقرد من نوع «الاورانغوتان» وهو يمسك بشاب قام باستفزازه من أمام القفص في حديقة الحيوان بإندونيسيا.

ولم يصب الشاب في الحادث، ولكنه عاش تجربة مرعبة بعد أن قام القرد بإمساكه من قميصه ثم من ساقيه قبل أن يتمكن من الفرار بمساعدة الحاضرين.

درس.. لا تعبث مع قرد هائج

«لا تعبث مع قرد هائج».. هذا هو الدرس الذي استوعبه اليوتيوبر الإندونيسي حسن عريفين (19 عاما) عندما قرر القفز عابرا السياج الحديدي الذي يفصل زوار إحدى حدائق الحيوان عن قرد كبير من نوع «إنسان الغاب»، لالتقاط لحظة مرحة مع ذلك القرد.

وتعليقا على ما جرى، أدان مدير حديقة الحيوان تصرف اليوتيوبر قائلا لوسائل إعلام محلية «قفز الزائر عبر حاجز حماية قفص إنسان الغاب لالتقاط مقطع ڤيديو دون إذن الضابط منتهكا القواعد، بل وركل القرد كي يرصد رده. وقد وبخناه بالفعل ونرجو من الجميع أخذ القواعد على محمل الجد».

واعتذر حسن لاحقا عن سلوكه وأعرب عن أسفه، قائلا «أعتذر لحديقة حيوان كاسانغ كوليم عن عبور السياج وأعتذر عن الڤيديو أيضا».

ووفقا لموظفي حديقة الحيوان، فقد تمكن حسن من القفز سرا وتجاوز السياج عندما كان الموظفون في استراحة الغداء، وتعمد أيضا ركل إنسان الغاب لتسجيل رده.