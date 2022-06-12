حنان عبد المعبود

أعلن وزير الصحة د. خالد السعيد، أن البرنامج التدريبي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية "KIMS" يستفيد منه أكثر من 800 من الأطباء المقيمين والمتدربين في المجالات المختلفة اضافة الى 25 برنامجًا لتدريب الأطباء المقيمين، وبرنامج تدريب داخلي لأكثر من 400 طبيب مسجل حاليًا، ومكتب تطوير أعضاء هيئة التدريس الذي يعمل بشكل منهجي على تحسين التعليم والقيادة والمهارات العلمية، مبينا ان هذه الإنجازات أصبحت من بين أمور أخرى ممكنة بفضل التفاني من قبل الفرق المشاركة، بما في ذلك الشركاء الرئيسيين مثل الكلية الملكية وغيرهم ممن يعملون معا لإنشاء برامج قيادة تفي بالهدف وتركّز على التأثير.

جاء هذا ضمن كلمة له خلال حفل تجديد حصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية على الاعتراف المؤسسي من قبل الكلية الملكية الكندية للأطباء والجرّاحين حيث تم استلام شهادة الاعتراف، بحضور وفد من الكلية الملكية الكندية، وتكريم القائمين على البرامج، ومدراء المكاتب في المعهد.