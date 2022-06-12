دارين العلي

واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التيار الكهربائي حملاته على المخالفات في مختلف المناطق الشمالية حيث تم ضبط حالة سرقة تيار وتمديد كيبلات دون علم في إحدى العقارات المخالفة والتي بنيت على أملاك الدولة.

وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري لـ"الأنباء"، ان التعديات على املاك الدولة لن تفلت من ايدي الضبطية القضائية التي تقوم بالرصد والتحري في عموم المحافظات الشمالية.

وقال ان من قام بهذا الايصال المخالف هو تشكيل عصابي يتم ملاحقته ومتابعته مع الجهات المعنية.

وقال ان هذه الضربة الاستباقية بالتنسيق مع بلدية الكويت محافظة الفروانية مدير الفرع م. محمد صرخوه رئيس فريق ازالة المخالفات م. فهد المويزري حيث تم بالتنسيق مع شبكات التوزيع سحب الكيبل المخالف من تحت الارض لصعوبة التعامل معه.

واكد الشمري ان حملات الفريق متواصلة وعلى مختلف القطاعات ولن يتم استثناء اي جهة او اي شخص ولن يتم التهاون مع اي من المخالفات ايا كانت.