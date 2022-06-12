أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد، تدشين وجهتها الجديدة إلى العاصمة النمساوية فيينا بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الأحد والخميس.

وقال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة خالد البستان في بيان صحفي إن وجهة فيينا تعتبر من أهم الوجهات السياحية لتميزها بأنها من أكبر المدن السياحية في أوروبا واحتوائها على القصور والمتاحف التاريخية والثقافية.

وأضاف البستان أنه تم اختيار طائرة إيرباص (أيه 320 نيو) لهذه الوجهة لأنها تعتبر الأحدث في صناعة الطيران إذ تحتوي على مميزات تكنولوجية وتقنيات فائقة علاوة على اتساع مقاعدها بما يواكب أحدث ما يقدمه النقل الجوي.

وذكر أن الخطوط الكويتية تسير بخطى ثابتة في خططها الاستراتيجية للتوسع في شبكة خطوطها إذ أطلقت أخيرا عددا من الوجهات في مقدمتها الدار البيضاء ومانشستر والإسكندرية وشرم الشيخ وسوهاج وطرابزون وبودروم وإزمير وميكونوس وصلالة وسراييفو.

وبين أنه سيتم إطلاق رحلة جديدة خلال الأيام القادمة لمدينة (نيس) الفرنسية في حين سيتم إطلاق رحلات في الأشهر المقبلة إلى (كوالالمبور) الماليزية و(كاتماندو) النيبالية.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في السابع من شهر فبراير الماضي إطلاق 17 وجهة جديدة ليصل إجمالي عدد وجهاتها إلى 57.