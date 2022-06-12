أعلنت مسؤول مركز صبحان للفحص السريع فجر بوراشد عن أن المركز مستمر في استقبال المواطنين الراغبين في إجراء فحص الـPCR طوال أيام الأسبوع.

وقالت بوراشد في تصريح صحافي إن المركز يبدأ في استقبال جميع المراجعين بدون مواعيد مسبقة من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى العاشرة والنصف مساء.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة هم جميع زوار بيت الله الحرام من الحجاج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية إلى جانب حالات الاشتباه والتي تعاني من ظهور أعراض "كوفيد 19".

مركز فحص صبحان السريع

‏https://goo.gl/maps/kkeNb7oev58shMan8