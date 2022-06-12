ألاء خليفه

عبّرت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د. حنين شفيق الغبرا، عن فخرها بالإنجاز الذي حققه الباحثان الكويتيان د. عمار بهمن من قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول ود. ناصر الصايغ من معهد الكويت للأبحاث العلمية لحصولهما على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع .

وأضافت د. حنين الغبرا أن هذا الاختراع الممول من قطاع الأبحاث يساهم بشكل مباشر في تطوير الأنظمة الحرارية المستخدمة حالياً في دولة الكويت كأنظمة توليد الطاقة وتحلية المياه.

وتقدمت د.الغبرا بالشكر لجميع من ساهم في انجاز هذه الاختراع الذي يأتي متماشياً مع معايير الجودة التي تسعى لها جامعة الكويت في رفع تصنيفها العالمي بتحقيق التميز في البحث العلمي والخدمات المجتمعية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.