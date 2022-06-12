بشرى شعبان

أعلنت نائب مدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالتكليف العنود الوزان، عن بدء فتح باب تقديم البعثات الخارجية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والجسدية المتوسطة والشديدة بالإضافة إلى الإعاقة التعليمية (صعوبات التعلم) على أن تكون شهادة اثبات الإعاقة سارية المفعول وصادرة بتاريخ لا يقل عن ثلاثة سنوات اعتباراً من يوم الأحد 19 يونيو إلى يوم الخميس 30 يونيو الجاري للعام الدراسي 2022- 2023 بمقر الهيئة العامة الرئيسي في حولي .

وأضحت في تصريح صحافي، أنه على الطالب المتقدم ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها على أن لا تتجاوز صلاحية الشهادة عاميين دراسيين من تاريخ التخرج بنسبة لا تقل عن 75% للتخصص العلمي والأدبي ماعدا صعوبات التعلم بنسبة 80% للتخصص العلمي والأدبي.

وبالنسبة إلى الطالب الحاصل على شهادة الثانوية الأجنبية من داخل الكويت أو خارج دولة الكويت أو من احدى الدول العربية قالت العنود: عليهم تقديم معادلة للشهادة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في دولة الكويت لخريج عام (2019 - 2020)،(2020-2021-)،(2021 - 2022).

وبخصوص الشروط بينت الوزان أن لا يكون الطالب مقيداً أو مسجلاً في احدى المؤسسات التعليمية أثناء تسجيله في البعثة وألا يكون قد صدر قرار بايفاده في بعثة دراسية داخلية أو خارجية أو قبل بمنحه دراسية وانتهت بالفصل أو انسحب منها بعد التحاقه بها وأن لا يكون موظفاً في اي جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثاً من جهة أخرى وعليه تزويد الوزارة بمايثبت ذلك.

وشددت على أن الطالب المتقدم يجب أن يكون حضوره شخصياً مع ولي امره وتكون كافة الاوراق والمستندات المطلوبة مستوفية وتقدم عبر موقع الهيئة الالكتروني ومن ثم مراجعة مقر الهيئة لدى قطاع التعليم والتأهيل، متمنيةً للجميع التوفيق والسداد.