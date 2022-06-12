كشف مسئولون في الحكومة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخلت عن الخطة المُقترحة من عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بتغيير الألوان القديمة للطائرة الرئاسية "إير فورس وان" وإعادة طلاء أسطول الطائرات الرئاسية بالأحمر والأبيض والأزرق.

وقال مسئول في إدارة بايدن لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن اقتراح ترامب لن يتم تطبيقه لأنه سيتطلب المزيد من العمل الهندسي، بجانب وقت وتكلفة إضافية، لافتا إلى أنه جاري دراسة عدة مخططات طلاء أخرى للطائرات الرئاسية لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد.

وأشارت الصحيفة نقلا عن هيئة إدارة أسطول الطائرات الرئاسية، إلى أن مسئولين في البنتاجون قرروا أن اللون الأزرق الغامق الذي اقترحه الرئيس السابق ترامب كان من شأنه التسبب في رفع درجة حرارة بعض مكونات الطائرة الجديدة.

وذكرت هيئة إدارة أسطول الطائرات الرئاسية أن "مخطط الطلاء المُقترح كان أحد الاحتمالات المطروحة، لكن بعد التحليل تم استنتاج أن الألوان الغامقة، ضمن عوامل أخرى، على الجانب السفلي من الطائرة ''في سي-25 بي'' قد تساهم في تجاوز درجة الحرارة الحدود المسموحة في عدد من مكونات الطائرة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرات الجديدة التي تم ضمّها إلى الأسطول الجوي للرئاسة الأمريكية من طراز "بوينج 747-8" التجارية، لكن سيتم تعريفها باسم "في سي-25 بي" بعد تعديلها عسكريا.

ونوهت الصحيفة عن الصفقة التي توصل لها ترامب مع شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات في 2018 بهدف إنتاج طائرات بديلة للأسطول الحالي، مشيرة إلى أن مسئولين في البنتاجون أعلنوا مؤخرا توقعاتهم لاستلام الطائرات الجديدة بعد عامين أو ثلاث من الموعد المتفق عليه والذي كان 2024، موضحة أن الشركة أجلت المشروع عدة مرات بسبب تأخير بعض الإمدادات الضرورية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.