شارك الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، ما يقرب من 1600 دراج من الهواة في محاولة للوصول لنهاية المرحلة الثانية من سباق فرنسا الدولي للدراجات "تور دو فرانس" في الدنمارك أو أجزاء منه.

وكان يمكن للدراجين الاختيار بين التسابق على المسافة كاملة البالغة 216 كيلومترا من روسكيلده ، أو 100 كيلومترا من كالوندبورج التي شارك فيها فريدريك، أو 21 كيلومترا من كورسور لإنهاء السباق في نيبورج.

كانت النقطة الأبرز لهم كلهم هي عبور جسر "ستوربيلت" قبل وقت قصير من النهاية في نيبورج على جزيرة فين.

ويبدأ سباق "تور دو فرانس" يوم 1 تموز/يوليو في كوبنهاجن، وتقام أول ثلاث مراحل منه في الدنمارك. ويعد المسار بين روسكيلده لنيبورج هو ثاني مرحلة من السباق.