تعتزم شركة سوني إنترأكتيف إنترتينمنت التابعة لمجموعة سوني كورب اليابانية العملاقة إطلاق الإصدار الجديد الذي طال انتظاره من لعبة " راجنا روك" لجهاز الألعاب بلاي ستيشن في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حين كانت تقارير قد تحدثت عن تأجيل طرح الإصدار الجديد إلى العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة اليابانية قد تعلن عن موعد إطلاق اللعبة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وستكون اللعبة" إله الحرب راجناروك" الإصدار الأحداث من سلسلة إله الحرب التي ظهرت لأول مرة عام 2018 والتي تم الإعلان عنها لأول مرة عام 2020 لأجهزة بلاي ستيشن. ومنذ ذلك الوقت أجلت سوني إطلاق اللعبة الجديدة عدة مرات سواء داخليا أو خارجيا، في الوقت الذي كان مطورو سوني يتعاملون مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وغيرها من العقبات الإنتاجية.

وفي وقت سابق من العام الحالي كان مقررا طرح اللعبة: راجناروك في أيلول/سبتمبر المقبل، لكن تم تأجيل الطرح مؤخرا إلى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تكون اللعبة الجديدة حدثا كبيرا وواحدة من أبرز إنجازات سوني كورب في مجال تطوير التطبيقات والألعاب حيث يتم التعامل من خلالها مع تحديات الجهاز أيضا. يأتي ذلك في حين لا تستطيع الشركة اليابانية إنتاج الأعداد الكافية من جهاز ألعاب الفيديو بلاي ستيشن5 ولا من الجيل السابق بلاي ستيشن4 الذي باع أكثر من 117 مليون جهاز منذ طرحه قبل سنوات. كان الإصدار الأول من اللعبة قد باعت حوالي 20 مليون نسخة.

و باعت سوني كورب أكثر من 20 مليون وحدة من جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5

في مختلف أنحاء العالم منذ طرحه في تشرين الثاني/نوفمبر .2020

وذكر موقع جيمز إنداستري دوت بيز المتخصص في موضوعات ألعاب الكمبيوتر إن

الجيل الجديد من جهاز الألعاب الشهير بلاي ستيشن 5 وصل إلى هذا الرقم

الكبير للمبيعات رغم نقص المخزونات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد

واضطراب سلاسل الإمداد في العالم.

ورغم أن مبيعات بلاي ستيشن 5 حاليا أقل من مبيعات الجيل السابق بلاي

ستيشن 4، تتوقع سوني أن يتفوق الجيل الأحدث على سلفه في نهاية المطاف.

وجاء الكشف عن وصول إجمالي مبيعات بلاي ستيشن5 إلى 20 مليون جهاز بعد

أقل من سنة من إعلان وصول المبيعات إلى رقم 10 ملايين جهاز على مستوى

العالم، وهو الرقم الذي وصل إليه الجهاز خلال فترة تقل شهرا عن الفترة

التي احتاجها بلاي ستيشن 4 للوصول إليه.