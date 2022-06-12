تعاقد المخرج المصري أحمد خالد موسى على مسلسل "بابا المجال"، بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وتدور أحداثه في إطار درامة شعبية لا تخلو من الإثارة والحركة.

ويسجل "بابا المجال" التعاون الثانى بين المخرج أحمد خالد موسى والنجم مصطفى شعبان بعدما تقديمها مسلسل "ملوك الجدعنة" فى شهر رمضان قبل الماضى وحقق العمل نجاحاً كبيراً، ومن المقرر أن يتم بدء تحضيرات واختيار الفنانين المشاركين فى بطولة "بابا المجال" بعد الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى.

وكان آخر أعمال أحمد خالد موسى فى دراما رمضان، مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، يوسف شعبان وليد فواز، خالد كمال، فرح يوسف، أحمد كشك، مريم أمين، ليلى حسين، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.