أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اليوم /الأحد/ جائزتها العلمية لعام 2022 حول موضوع (تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية والاقتصاد الدائري للكربون ) .

وقالت الأمانة العامة للمنظمة - في بيان - إن إطلاق جائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2022 يأتي اتساقا مع سياسة المنظمة لتشجيع الباحثين بتخصيص جائزتين تقديريتين كل سنتين .

وأضافت أن قيمة الجائزة الأولى تتراوح بين سبعة آلاف وعشرة آلاف دينار كويتي في حين تبلغ قيمة الجائزة الثانية خمسة آلاف دينار كويتي

وأوضحت أن مجال الجائزة العلمية للمنظمة يتناول البحث في التقنيات التي تساعد الصناعة البترولية بمراحلها كافة، بدءا من عمليات الحفر والإنتاج مرورا بالتكرير والبتروكيماويات والتوزيع على خفض انبعاثات الكربون وتحقيق إنتاج خال من الانبعاثات، فضلا عن الاستفادة من تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة للحد من آثار الانبعاثات الكربونية .

كما أشارت إلى تحديد نهاية شهر مايو 2023 آخر موعد لاستلام الأبحاث المشاركة لنيل الجائزة، وستمنح الجوائز لأصحاب البحوث الفائزة من الجنسيات العربية والأجنبية كافة ، والتي يتم اختيارها من لجنة التحكيم العلمية المشكلة برئاسة الأمين العام للمنظمة علي بن سبت وعضوية مجموعة من خبراء الصناعة البترولية من داخل وخارج الأمانة العامة للمنظمة.

وبينت أن بإمكان الراغبين في المشاركة الاطلاع على جميع تفاصيل الجائزة عبر زيارة الموقع الالكتروني للمنظمة#### (www.oapecorg.org)####.