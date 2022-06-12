قال نجم التنس السويسري المخضرم روجر فيدرر إنه "بالتأكيد" ينوي العودة وبكل قوة إلى البطولات في 2023 لكنه أوضح أنه لم يضع بعد أي خطط فعلية فيما وراء مشاركته في كأس ليفر وبطولة بازل في مدينته في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشارك فيدرر الذي سيكمل عامه 41 في أغسطس آب المقبل في أي بطولة منذ يوليو تموز من العام الماضي عندما خرج من بطولة ويمبلدون في دور الثمانية بعد الهزيمة أمام البولندي هوبرت هوركاتش.

وفي وقت سابق من العام الجاري أكد فيدرر أنه سيلعب إلى جانب الإسباني رافائيل نادال في كأس ليفر في لندن ثم ينافس في بطولة بازل داخل القاعات.

وردا على سؤال حول رغبته في العودة إلى البطولات في العام المقبل قال فيدرر في تصريحات صحفية "نعم. بالتأكيد.

"كيف وأين. لا أعرف حتى الآن. لكن هذا هو الاتجاه.

"لم أخطط لما بعد كأس ليفر وبطولة بازل. الموسم انتهى على أي حال. من المهم بالنسبة لي العودة إلى سابق لياقتي حتى يتسنى لي التدرب بصورة كاملة. وبعد القيام بذلك سيكون بوسعي تحديد البطولات التي سأشارك فيها".

وأضاف فيدرر "كأس ليفر هي بداية جيدة حيث لن أضطر لخوض خمس مباريات في ستة أيام. ولابد أن أكون قادرا على القيام بهذا في بطولة بازل. لكني متفائل بأنني قطعت شوطا طويلا ولم أعد بعيدا كثيرا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري توج نادال بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 14 معززا رقمه القياسي وأشاد فيدرر بالنجم الإسباني قائلا "بصفة عامة إنجازات رافا هائلة.

"الآن فاز رافا بلقب فرنسا المفتوحة 14 مرة. هذا لا يصدق. شعرت بسعادة من أجله بعد نجاحه في الفوز مرة أخرى. تحية لرافا.. إنجاز هائل".

ولعب فيدرر إلى جانب نادال في مباراتهما الأولى والوحيدة سويا في الزوجي في النسخة الأولى من كأس ليفر في براج في 2017.