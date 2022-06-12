قالت وزيرة الاستدامة والبيئة السنغافورية جريس فو إنه سيتم تقديم المساعدة لأصحاب أكشاك الأطعمة والشركات عند الحاجة في حالة حدوث انقطاع طويل الأمد في إمدادات الدجاج.

ونقلت صحيفة " ستريتس تايمز " السنغافورية عن الوزيرة قولها إن الحكومة تدرك تأثير الحظر الذي فرضته ماليزيا على صادرات الدجاج على الشركات وتراقب الوضع عن كثب، وستقدم المزيد من الدعم إذا لزم الأمر.

وفرضت ماليزيا حظر تصدير الدجاج في أول حزيران/يونيو وسط نقص في المعروض من الدجاج، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعروض والسعر في البلاد.

وتأتي حوالي ثلث إمدادات الدجاج في سنغافورة من ماليزيا.