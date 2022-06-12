طرح المطرب اللبناني آدام أغنية "أول واحد" على جميع المنصات الرقمية .

ونشر المطرب آدم - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماع (فيسبوك) - مطقعا مصورا (فيديو) للأغنية بصوته، كما قام بتغيير صفحته ووضع البوستر الرسمي للأغية، وكتب "أول واحد الآن على جميع المنصات الرقمية".

وكان آدم انتهى - مؤخرا - من تسجيل الأغنية التي يقدمها باللهجة العراقية ، وهي من كلمات آدم وألحان مصطفى الربيعي وتوزيع ومكس وماستر حسام الدين.

يذكر أن آخر أعمال المطرب آدم غناء تتر مسلسل "بابلو"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وأغنية "رابع فنجان قهوة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.