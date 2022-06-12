قال وزير الدولة البريطاني المحافظ لشؤون أيرلنا الشمالية براندون لويس إن التشريع الذي سيسمح للحكومة البريطانية بتجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الذي وقعته مع التكتل يندرج "في إطار القانون".

وأضاف لويس في مقابلة مع الصحفية، صوفي ريدج، في قناة "سكاي نيوز" أن الحكومة ستمضي قدما في التشريع غدا الاثنين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف لويس، "نحن كحكومة سنحدد موقفنا القانوني وسنكون واضحين للغاية بشأن سبب ذلك في إطار القانون".

وتابع أن "المواطنين سيرون أن ما نعد به يحل القضايا الرئيسية للبروتوكول".

وتضغط حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ فترة طويلة لإعادة صياغة بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو اتفاق يبقي المنطقة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بينما يشكل حدودا جمركية مع باقي المملكة المتحدة.

وكان من المفترض تقديم مشروع القانون الأسبوع الماضي لكن التغييرات في اللحظة الأخيرة من قبل وزراء كبار والمخاوف من أنه ينتهك القانون الدولي ومشاروات مع نواب في البرلمان موالين لبريكست، تسبب في تأجيله.