ذكرت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن المدرب السابق لفريق نادي ريال مدريد زين الدين زيدان، بصدد التوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ما يقربه من حلمه وهو تدريب المنتخب الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/ ، أن الاتفاق المحتمل قد يسمح لزيدان بالتوفيق بين منصبه التدريبي في النادي الباريسي والمنتخب الفرنسي، في حال تلقى دعوة من الاتحاد الفرنسي بعد مونديال قطر لاستبدال المدرب الحالي ديدييه ديشامب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بالفعل مع زين الدين زيدان حيث سيحصل زيدان على حوالي 25 مليون يورو صافيًا في الموسم.

ويستمر المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب في منصبه على الأقل حتى مونديال 2022 الذي سيقام في قطر بين نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

ومن المنتظر أن يعلن نادي باريس سان جيرمان عن قرار إقاله المدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لبداية مشروع رياضي جديد في باريس.

وكان زيدان، يحصل على 13 مليون يورو في الموسم مع فريقه السابق ريال مدريد.