على الرغم من الفضائح بشأن الحفلات التي أقيمت خلال فترة الاغلاق لمواجهة جائحة كورونا وأزمة تكاليف المعيشة وفقدان دعم الكثير من النواب، مازال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعد رئيس وزراء أفضل من زعيم المعارضة كير سترامر، بحسب استطلاع لصالح صحيفة الأوبزرفر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن 26% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن زعيم حزب العمال المعارض كير سترامر سوف يكون رئيس وزراء أفضل، في حين دعم 28% جونسون، بحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أوبنيوم لاستطلاعات الرأي.

ويشار إلى أن جونسون يتمسك بمنصبه، حيث تجنب بصعوبة الاطاحة به من جانب أعضاء حزبه في تصويت بالثقة الاسبوع الماضي.

وتهدد انتخابات محلية مقررة في وقت لاحق من هذا الشهر بأن تجلب المزيد من الأنباء السيئة لحزب المحاظفين الذي ينتمى له جونسون.

على الرغم من ذلك، هناك شعور بأن سترامر أخفق في الاستفادة بصورة جيدة من نقاط ضعف خصمه، بحسب ما قالته صحيفة الاوبزرفر.