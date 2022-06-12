يشهد موسم عيد الأضحى القادم في مصر منافسة شرسة بين الشركات المنتجة خاصة بعد اعتمادها على نجوم الصف الأول للحصول على جزء من إيرادات الشباك، حيث يعتبر هذا الموسم "موسم النجوم"، في مقدمتهم محمد عادل إمام وكريم عبد العزيز وأحمد عز في مواجهة تامر حسني ويسرا ودنيا سمير غانم من خلال أفلام "تسليم أهالي وبحبك وعمهم وكيرة والجن وليلة العيد"؛ لتصبح المنافسة بين الأكشن والرومانسية والاجتماعي، وهذه "الخلطة الفنية" لصالح شباك التذاكر والجمهور لتقديم خلطة سينمائية جديدة غابت عن دور العرض لسنوات طويلة .

ويخوض السباق عدد من النجوم بعد فترة غياب تخطت عدة سنوات في مقدمتهم: يسرا ودنيا سمير غانم، بينما تشهد بعض الأفلام بطولة جماعية لتحقيق أعلي نسب النجاح، حيث يشهد الموسم طرح 5 أفلام حتي الآن ما بين رومانسي وأكشن واجتماعي.

وفي مقدمة هذه الأفلام "تسليم أهالي" للفنانة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في 6 يوليو المقبل، حيث تدور أحداثه حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد، الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا؛ مما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكي يتزوجا. وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.

ويعتبر الفيلم البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم، بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي سميرغانم ولوسى وآخرين.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي .

كما يتم طرح فيلم "عمهم "لمحمد عادل إمام بعد غياب عامين، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للفيلم؛ استعدادا لطرحه في عيد الأضحى، وتدور أحداثه في إطار الأكشن.

والفيلم بطولة محمد عادل إمام وأحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وسيد رجب، وهنا الزاهد، وميرنا نور الدين، ونرمين الفقي، وهاجر أحمد، ومحمد لطفي، وأحمد خالد صالح، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وآيتن عامر وإخراج حسين المنباوي.

ويدخل السباق أيضا فيلم "بحبك" للمخرج والفنان تامر حسني، وتدور أحداثه في إطار يجمع ما بين الرومانسية والكوميدي، وظهر خلال البرومو الرسمي لفيلم "بحبك"، وقوع الفنان تامر حسني في عدد من المغامرات الرومانسية وقصة حب تجمعه بالفنانة الشابة هنا الزاهد، وغيرها من الأحداث المثيرة.

وفيلم "بحبك" تأليف وإخراج وبطولة تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

وتعود الفنانة يسرا لشباك التذكر بعد غياب عدة سنوات بفيلم "ليلة العيد"، حيث تدور أحداثه حول عدة قضايا واقعية تثار في مجتمعنا الحالي منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، يقوم ببطولته 6 نجمات لكل منهن حكاية، وهن الفنانة يسرا، والفنانة غادة عادل، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة عبير صبرى، والفنان نجلاء بدر، والفنانة هنادي مهنا، بجانب سيد رجب ومحمود حافظ، وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب من تأليف أحمد عبد الله ، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويدخل المنافسة بقوة كريم عبد العزيز، وأحمد عز بفيلم "كيرة والجن"، والمقرر طرحه في 30 يونيو الحالي، والفيلم مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويتناول الفيلم حقبة أثناء ثورة 19 ،حيث يرصد واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلى قاسم، وهدى المفتى، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، إخراج مروان حامد.