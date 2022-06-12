قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مقابلة إعلامية إنه كان من المتوقع ارتفاع الأسعار خلال التعافي الاقتصادي من الجائحة، لكن الحرب الروسية ضد أوكرانيا أدت إلى زيادة التضخم بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، قال ليندنر في تصريحات لمنصة "تي أونلاين" الألمانية الإخبارية: "يشكل التضخم تهديدا حقيقيا.

يشعر كثير من المواطنين بذلك عندما ينظرون إلى الثلاجة"، مضيفا أن ارتفاع الدولار مقارنة باليورو يزيد التضخم أيضا.

وأشار ليندنر إلى أن البنك المركزي الأوروبي هو المسؤول عن السياسة النقدية ولديه "مسؤولية كبيرة للغاية"، وقال: "نحتاج جميعا إلى العمل بحسم بالغ، حتى يتم السيطرة على الوضع".

يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي أسدل أول أمس الخميس الستار على سنوات من السياسة النقدية المتساهلة للغاية، والتزم بزيادة ربع نقطة في أسعار الفائدة الشهر المقبل وألمح إلى زيادة أكبر في الخريف.