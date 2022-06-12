تبرم وزارة التجارة العراقية خلال الأسبوع الحالي عقوداً مع شركات أسترالية وأمريكية لاستيراد كميات تصل إلى مليون و500 ألف طن من القمح ، في إطار خططها لسد النقص الحاصل بهذا المحصول بعد تقليص خطط زراعته نتيجة شح المياه.

ووصل حجم إنتاج العراق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي للعام 2021 إلى أربعة ملايين و234 ألف طن، مسجلا تراجعا بنسبة 32 % عن إنتاج العام 2020 الذي بلغ ستة ملايين و238 ألف طن، وفق الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون ، لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الأحد ، إن الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين وصلت منذ بدء موسم التسويق في التاسع من نيسان/أبريل الماضي وحتى الآن إلى مليون و700 ألف طن.

وأضاف أن التسويق لا يزال مستمرا في أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى، حيث تتراوح الكميات المتسلمة يوميا بين خمسة إلى سبعة آلاف طن في كل محافظة، متوقعا أن يصل إنتاج القمح في عموم البلاد خلال الموسم الحالي إلى مليون و900 ألف طن.

وأوضح حنون أن الوزارة مستعدة بعد إقرار قانون الأمن الغذائي للتعاقد مع مناشئ رصينة لاستيراد الحنطة للأشهر الأربعة المقبلة من العام الحالي، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى توفير ثلاثة ملايين و500 ألف طن من القمح، تكفي لتوزيع ثمانية وجبات ضمن البطاقة التموينية، بينما سيجري توزيع حصة الأشهر المتبقية من العام من الخزين الاستراتيجي.