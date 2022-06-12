أعلن نادي هاله الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، وفاة برند برانش، قائد منتخب ألمانيا الشرقية السابق عن عمر 77 عاما بعد معاناته من المرض لفترة طويلة.

ولعب برانش 72 مباراة مع منتخب ألمانيا الشرقية وساعد في الفوز بالأولمبياد في عام 1976، بالإضافة للحصول على الميدالية البرونزية في عام .1972

وكان برانش قائدا لمنتخب ألمانيا الشرقية في المرة الوحيدة التي وصل إليها لنهائيات كأس العام في عام 1974 بألمانيا الغربية. واستطاع منتخب ألمانيا الشرقية أن يفوز على منتخب البلد المضيف، الذي واصل طريقه نحو التتويج باللقب.

وبعد وفاة هانز يورجن دورنر، ويواخيم ستريش، بات برانش ثالث لاعب مشهور يتوفى هذا العام من منتخب ألمانيا الشرقية.

وقال ينز راوشنباخ رئيس نادي هاله :" نيابة عن كل الأعضاء، واللاعبين، والجماهير، والرعاة، والموظفين وممثلي النادي، أتقدم بأحر التعازي لعائلة برند برانش".

وأضاف :" الأمر متعلق بنا لتكريم ذكرى عضونا الشرفي، أحد أهم الشخصيات لنادينا وأهم سفراء مدينة هاله وأن نواصل إرثه".