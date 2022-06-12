يستأنف المخرج وائل إحسان حاليا، تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "مطرح مطروح"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال موسم الصيف الحالي .

وقال إحسان - في تصريح صحفي إنه استأنف تصوير أحداث فيلمه الجديد بمشاركة الفنانين محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينتهي من تصوير جميع مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ مرحلة المونتاج والمكساج .

وينتمي "مطرح مطروح" لنوعية الأفلام الكوميدية، حيث تجسد الفنانة شيماء سيف ضمن الأحداث زوجة الفنان محمود حميدة،

أما الفنانة ليلى أحمد زاهر فتجسد شخصية ابنة الفنان محمود حميدة، وتتطور الأحداث بينهم بشكل كوميدي.

والفيلم بطولة كوكبة كبيرة من الفنانين، منهم محمود حميدة وسيد رجب وكريم عفيفي وشيماء سيف وأوس أوس ومحمد السعدني وليلي أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

يذكر أن المخرج وائل إحسان، قدم آخر أعماله السينمائية عام ٢٠١٨ وهو فيلم "إطلعولى برة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، وآخرون.