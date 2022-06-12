انخفضت تدفقات الغاز الطبيعي من النرويج إلى المملكة المتحدة في إيسينجتون مؤخرا بمقدار 9ر15 مليون متر مكعب في اليوم ،أو مانسبته 1ر46%، من متوسط معدل الأمس ، وفقا للشبكة الوطنية.

وبلغ معدل التدفق 7ر18 مليون متر مكعب في اليوم اعتبارا من الساعة 0546 مساء بتوقيت المملكة المتحدة في 11 حزيران/يونيو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكان متوسط معدل التدفق 6ر34 مليون متر مكعب في اليوم في 10 حزيران/يونيو.

وينقل خط أنابيب "لانجيلد" الغاز من محطة نيهامنا النرويجية لأكثر من 1100 كيلومتر تحت بحر الشمال إلى إيسينجتون في المملكة المتحدة.