عبدالكريم أحمد

قررت النيابة العامة استبعاد صاحب اليخت المضبوط أوائل شهر مايو الماضي بتهمة جلب كمية من زجاجات الخمر بحرا، من الاتهام.

وأفاد مصدر لـ«الأنباء» بأن استبعاد المتهم من الاتهام جاء نتيجة عدم علمه بالمضبوطات واعتصامه بالإنكار منذ بداية التحقيق، فضلا عن أن التحريات دلت على عدم علاقته بالمضبوطات، واعتراف القبطان الآسيوي بجلبها منفردا.

يذكر أن نيابة المخدرات والخمور كانت قد قررت إخلاء سبيل مالك اليخت بكفالة 5000 دينار مع منعه من السفر، فيما تقرر أخيرا إخلاء سبيل القبطان الكويتي واستمرار حجز الآسيوي على ذمة القضية التي يتهم فيها جلب خمور بقصد الاتجار بها في البلاد