دعت الرابطة الألمانية للمعلمين لإرساء مبدأ طويل المدى ومساعدات من الحكومة الاتحادية كي يتسنى دمج الأطفال والمراهقين اللاجئين القادمين من أوكرانيا في مسار الحياة المدرسية.

وقال نائب رئيس الرابطة هاينتس-بيتر مايدينجر لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر اليوم الأحد: "دون حزمة دعم هائلة من الحكومة الاتحادية لن يمكن للولايات تحمل هذه المهمة".

وأشار مايدينجر إلى أن الأمر يتعلق في كثير من الأحيان بالوضع في كل مكان على حدة ، و بالوسائل المالية والموارد البشرية المتوافرة لدعم هؤلاء اللاجئين.

وأضاف نائب رئيس الرابطة الألمانية للمعلمين: "هذه ظروف سيئة للغاية لمنح الأطفال الذين سيبقون بألمانيا لفترة طويلة، فرصة دمج دائمة"، وأشار إلى أنه يجب على مؤتمر وزراء التربية والتعليم إرساء مفهوم ذي محتويات واضحة وتقديم تعهدات بشأن عدد الموظفين والأموال التي يجب أن تتلقاها المدارس بشكل إضافي لهذا الغرض.