تنظّم جمعية السينما الوثائقية التونسية المتوسطية بالشراكة مع المركز الوطني التونسي للسينما والصورة والمكتبة السينمائية التونسية الدورة الخامسة لمهرجان السينما الوثائقية "وثائقي المتوسط في تونس" خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري بالمكتبة السينمائية التونسية بمدينة الثقافة، بمشاركة 8 دول.

وواصل المهرجان على مدى الخمس السنوات الماضية، مهمته الأساسية في الترويج لتنوع السينما الوثائقية من خلال تقديم أفلام تجذب انتباه المشاهد وتجعله يكتشف الآخر في معتقده واختلافه وتكريم الأفلام التي تتعلق مواضيعها بدول المنطقة المتوسطية من أجل رؤية ومعرفة وفهم ما يدور حولنا، ليصبح لقاءً هامًا بفضل البرنامج الثري والمتجدد في كل دورة بأساليب وأشكال روائية مختلفة تتناسب مع عالمنا اليوم.

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان خلال دورته الخامسة 16 فيلما من 8 بلدان هي: إسبانيا، البرتغال، اليونان، لبنان، فلسطين، تونس، فرنسا وإيطاليا، وتتمحور حول التحديات الرئيسية التي يعيشها العالم في القرن الحادي والعشرين حيث يمر العالم بمرحلة انتقالية تتغير فيها العديد من القيم ونمط الحياة.