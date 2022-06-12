ستزيد فيتنام الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في الشركات بمختلف أنحاء البلاد بنسبة 6% لدعم العمال المتضررين بسبب جائحة كوفيد19-، طبقا لبيان على الموقع الالكتروني للحكومة.

وستكون تلك أول زيادة في الأجور منذ عامين في فيتنام، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال نجو دوي هيو، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال فيتنام في بيان منفصل على الموقع الالكتروني للحكومة إن بعض العمال واجهوا صعوبات بسبب الجائحة، في العامين الماضيين والزيادة في الراتب مطلوبة للمساعدة في استقرار حياتهم والبقاء مع أرباب الأعمال ".

تأتي الزيادة في الأجور أيضا في وقت، ذكرت فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أنه يجب عليها تعزيز السيطرة على أسعار السلع الأساسية لكبح جماح التضخم في ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بالتجزئة.