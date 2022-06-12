أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف اليوم الأحد تسخير الإمكانات والجهود كافة لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة لأبنائنا طلبة الصف الـ 12 لأداء الاختبارات بكل راحة وسهولة.

جاء ذلك في تصريح للمضف على هامش جولته التفقدية على مجموعة من المدارس للاطلاع على سير الاختبارات النهائية لطلبة الصف الـ 12 بقسميه العلمي والأدبي.

وأشاد المضف بدور الإدارات العامة للمناطق التعليمية وإدارات المدارس وجهودهم في تجهيز اللجان ومتابعة وصيانة المدارس لتذليل كل العقبات.

ودعا الطلبة إلى بذل الجهد في المذاكرة والاستعداد الجيد للاختبار والالتزام بالأنظمة واللوائح المتبعة في المدارس.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للطلبة والطالبات مؤكدا أن النتائج الجيدة هي التي ستحدد مستقبل الطلبة في الحياة الأكاديمية والمهنية.

وكانت لجان اختبارات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2021-2022 استقبلت صباح اليوم طلبة ال12 والبالغ عددهم 48611 طالبا وطالبة من التعليم العام والخاص والتربية الخاصة والتعليم الديني.