أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بخصوص ترسية 5 مجاميع ضمن مناقصة توريد أنابيب حفر والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري في عدد من مناطق عمليات الشركة، بقيمة تبلغ 42.46 مليون دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر انه تمت ترسية المجموعة الأولى على شركة ساتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاولات من الشركة المصنعة بمبلغ إجمالي قدره 585.9 ألف دينار، وتمت ترسية المجموعة الثانية على شركة درب العرب للتجارة العامة والمقاولات (ثاني أقل الأسعار) بمبلغ إجمالي قدره 507 آلاف دينار.



وتمت ترسية المجموعة الثالثة على شركة ساتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاولات (ثاني أقل الأسعار) بمبلغ إجمالي قدره 27.7 مليون دينار، فيما تمت ترسية المجموعة الخامسة على شركة درب العرب للتجارة العامة والمقاولات (ثاني أقل الأسعار) بمبلغ قدره 13.5 مليون دينار.



وقرر الجهاز كذلك عدم الموافقة على توصية الجهة للمجاميع الرابعة والسادسة لتقديم المناقص الموصى بالترسية عليه مصنع غير معتمد، حيث تم إخطار الجهة بدراسة العطاءات التي تليه في المجموعتين وموافاة الجهاز بالتوصية، فيما تم تأجيل البت في قرار الترسية بخصوص المجموعة السابعة والثامنة لاجتماع قادم لحين تجديد التأمين الأولى خلال 10 أيام عمل، وتم الموافقة على إلغاء المجموعة التاسعة استنادا لأحكام قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 لاعتذار المناقص أقل سعرا وعدم مطابقة باقي أقل العطاءات لمدة التوريد المطلوبة.