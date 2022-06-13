تكريساً لجهوده الرائدة في تعزيز ممارسات الاستدامة، وقيادة التحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، قام بنك الكويت الوطني بتوفير 12 نقطة لشحن السيارات الكهربائية موزعة على مختلف طوابق مواقف السيارات الملحقة بالمبنى الرئيسي للبنك.



وفي إطار استثمار الوطني علاقاته الوثيقة مع كبرى المؤسسات الرائدة، قام البنك بالتعاون مع شركة «تسلا» العالمية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية خلال الحملة الصيفية التي أطلقها البنك العام الماضي وتم منح الفائزين بالسحوبات 9 سيارات تسلا الكهربائية الصديقة للبيئة. فيما قام البنك بتركيب 12 نقطة شحن في مواقف سيارات المبنى الرئيسي وذلك لشحن السيارات الكهربائية.



يعد الوطني البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يوفر نقاطا لشحن السيارات الكهربائية، حيث يظهر المبنى الرئيسي للبنك على خريطة سيارات «تسلا» الكهربائية كنقطة الشحن الأولى والوحيدة المعتمدة في الكويت، علما أن هذه الشواحن تصلح لشحن كل أنواع السيارات الكهربائية دون شرط أن تكون سيارة العميل من طراز تسلا.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: يأتي توفيرنا نقاطا لشحن السيارات الكهربائية في مواقف سيارات المبنى الرئيسي ضمن مبادراتنا المتواصلة لتعزيز مسار الاستدامة ودعم كافة الجهود التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.



وأضاف: أصبحت مبادرات الاستدامة ركيزة أساسية وأولوية قصوى في صميم استراتيجيتنا وثقافتنا المؤسسية وهو ما ينعكس بوضوح على كافة أنشطة أعمالنا في القطاعات المختلفة.



وأكد حرص الوطني على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات التي تشجع على اتباع ممارسات صديقة للبيئة في إطار التزام الوطني بتطبيق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.



واختتم النصف حديثه قائلا: نسعى دائما إلى تلبية احتياجات عملائنا على اختلاف شرائحهم وتطلعاتهم عن طريق الاستفادة من كافة المبادرات التي يطلقها البنك وما يتمتع به البنك من علاقات راسخة وتعاون مثمر مع المؤسسات الرائدة في كل المجالات محليا وعالميا.



وكان بنك الكويت الوطني قد أعلن مؤخرا عن تحويل شبكة فروعه لتصبح صديقة للبيئة باستخدام ألواح الطاقة الشمسية كمصدر مكمل للطاقة في فروعه المنتشرة بالكويت، الأمر الذي سيسهم بنحو فعال في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وهي خطوة تؤكد حرص البنك على المضي قدما وبخطوات متسارعة نحو تحقيق الرؤية الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.

ويفخر بنك الكويت الوطني بحصول أيقونته المعمارية على شهادة الفئة الذهبية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED 2009 Gold) للمباني الجديدة والمقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC)، في لفتة تعكس التقدم الذي أحرزه البنك على صعيد تحقيق الركائز الاستراتيجية للاستدامة، ودوره المسؤول تجاه دعم ومساندة التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

جدير بالذكر أن مؤسسة Refinitiv العالمية أدرجت بنك الكويت الوطني ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية، حيث يضم هذا المؤشر 30 شركة مدرجة ويقيس ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والإسهامات البيئية والاجتماعية لدى الشركات المدرجة بأسواق المنطقة بهدف توفير فرصة لتخصيص رؤوس أموال المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالشركات ذات الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية.



