نظم بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة العاملة للقوى العاملة، يوما وظيفيا خاصا لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك في مقر الهيئة بمنطقة الرقعي في خطوة تؤكد دعمه لتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب للالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني: مرة أخرى يثبت بنك بوبيان دوره الاجتماعي تجاه العنصر البشري وضرورة دعمه لتحقيق طموحاته واستقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها، مؤكدا انهم رأسمال أي مؤسسة للنهوض بها وتحقيق استراتيجيتها نحو النمو والاستدامة.



وأضاف: تم التواصل مع المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة الذين بدورهم رحبوا بفكرة التعاون في صورة تنظيم يوما وظيفيا، ما يؤكد دور المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الحكومي وضرورة تعاونها مع القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في النهاية إلى تحقيق التنمية الاستراتيجية لكلا الطرفين.

من جانبها، قالت شريك الموارد البشرية دانة الهنيدي إن هذه المبادرات الوظيفية تشكل جزءا من قيم بنك بوبيان التي تحث على الاهتمام بموظفيه وصقل مهارات المعينين حديثا ممن سيجتازون مراحل عدة من التقييمات المكثفة لاختيار المرشح الأنسب للوظائف الشاغرة، مضيفة: سيتم تطويرهم بشكل إضافي خلال برنامج تدريبي مخصص ليكونوا بمنزلة مصرفيين شاملين يتمتعون بالقدرات اللازمة ومؤهلين لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي الذي يدعمه، حيث يأتي هذا البرنامج من منطلق إيماننا في تطوير وتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين.

وأوضحت أن مجموعة من موظفي إدارة الموارد البشرية في البنك سيقومون بعمل المقابلات والرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل المتقدمين ممن أجروا عملية تعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي.

وفي سياق متصل، قال مسؤول استقطاب المواهب فواز العجيل: سيتواجد ممثل من البنك ليقدم شرحا مفصلا عن بنك بوبيان وعرضا حول عدد من الفرص الوظيفية لمختلف التخصصات لحملة شهادة الثانوية الدبلوم والجامعي بجانب التعريف بخطط البنك ودوره والاهتمام الذي يوليه للموارد البشرية الوطنية، حيث يعتبر من البنوك المميزة في استقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها.