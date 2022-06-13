ما فوائد شرب الماء بالليمون يومياً؟



أعلنت د.ناتاليا كونسكايا، أن شرب الماء بالليمون يحسن عملية هضم الطعام ويساعد على مكافحة الفيروسات.



وتشير الخبيرة إلى أن الماء بالليمون يساعد على مكافحة الأمراض الفيروسية ويسهم في تركيب الكولاجين وامتصاص الحديد والزنك وعناصر معدنية أخرى.



وتضيف: يساعد الماء بالليمون على تحسين زيادة حمض الهيدروكلوريك في المعدة وإفراز الصفراء الضرورية لهضم الطعام بصورة طبيعية.



وتقول: «ينصح بشرب 2-3 أكواب من الماء بالليمون قبل 30 دقيقة من تناول الطعام في اليوم، ولكن لا ينصح بتناول هذا الماء على الريق، بل من الأفضل قبل الفطور شرب ماء من دون إضافات، كما لا تنصح الخبيرة بشرب الماء خلال تناول الطعام وبعده مباشرة، لأن هذا يبطئ عملية الهضم، ولكن لتليين كتلة الطعام يمكن شرب بضع رشفات فقط».

المصدر: «نوفوستي»

