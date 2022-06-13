في إطار الجهود المشتركة والمبذولة لتنمية القطاع المالي والمصرفي في الكويت من خلال تعزيزه بكادر وطني فعال يتمتع بكفاءات ترقى إلى المستوى العالمي، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تكريم محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون، لكل من فيصل الشمالي مساعد المدير العام - رئيس المخاطر الائتمانية، وعبدالله العسعوسي مدير تنفيذي التقارير المالية وعلاقات المستثمرين لدى إدارة الرقابة المالية والتخطيط، وذلك لمشاركتهم واجتيازهم برنامج تطوير القيادات التنفيذية في القطاع المصرفي والمالي الذي ينفذ سنويا بتعاون استراتيجي مع كلية «هارفارد للأعمال»، وضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي عام 2019 بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية، وقد أقيم حفل التكريم في مبنى بنك الكويت المركزي بحضور قيادات القطاع المصرفي والمالي وبنك الكويت المركزي والمعهد والمكرمين.



هذا، ويهدف البرنامج التدريبي، والذي عقد على مدار أسبوعين خلال شهر مارس الماضي، إلى تطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية المحلية، في ظل المتغيرات التي تطول عالم الأعمال ومجالاته المختلفة بصورة مستمرة، وعلى نحو يتناسب مع احتياجات القطاعين، المصرفي والمالي، بما يسهم في التكيف والتعامل مع تحول البيئة الاقتصادية مواكبة الوتيرة المتسارعة للتطورات التقنية.



وفي كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، توجه فيها بهذه المناسبة إلى معالي محافظ بنك الكويت المركزي بكل تقدير، حيث أشاد بجهوده في قيادة مؤسسات القطاع المصرفي والعاملين فيه نحو التميز دائما، من خلال تنظيم المبادرات التثقيفية والبرامج التدريبية التي تدعم الكوادر الوطنية، بما يصقل من مهاراتهم وينمي قدراتهم في جميع المجالات ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع أرقى الجهات على المستويين المحلي والعالمي، مهنئا كل من الشمالي والعسعوسي على نجاحهما وتميزهما في اجتياز هذا البرنامج الشامل، واضعا آمله في مساهمتهما بما تلقياه من معلومات واكتسباه من خبرة علمية وعملية من البرنامج كقيمة مضافة تعزز من مستوى الأداء لدى إداراتهم بكل عناصرها.



كما أوضح بوخمسين أن البرنامج التدريبي، وضمن إطار عنوانه «القيادة في عالم متحول»، قد تألف من محورين، وهما: «الاستراتيجية المالية» و«القيادة»، وذلك لمناقشة الدور الحاسم للقيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية وفنية متكاملة، في سبيل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى توسع البرنامج في دراسة متطلبات القطاع المالي من مهارات قيادية متمرسة وعالية التقنية تخاطب التقدم التكنولوجي والرقمي الحاصل، وترتقي بأداء مؤسساته بما يتماشى مع توجهات السوق العصرية.