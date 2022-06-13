استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. كما استقبل سموه في قصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.



من جهة أخرى، يصل إلى البلاد اليوم الاثنين الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.