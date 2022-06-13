بعـــد التـأمــل فــي الإنجازات والتحديات التي مررنا بها خلال العقدين الماضيين، أثبت مطعم ماكي بعزمه انه رائد في مجال المطبخ الياباني المبتكر وتستمر رحلته نحو التميز. ومن ابتكاراته غير المتعلقة بالطعام، وبعد التعمق في التاريخ والتقاليد اليابانية، يقدم مطعم ماكي لضيوفه أجواء معاصرة.



لأول مرة في الكويت، يتجه ماكي مارينا ويفز بتقديم المفهوم الياباني، والإلهام وراء مظهر ماكي مارينا الجديد، المعروف بـ «وابي-سابي». من أبرز عناصر هذا المفهوم البساطة والجمال الناتج من عدم الاكتمال، وتم تصميم «وابي-سابي» لإعادتك إلى حيث ما بدأ كل شيء، الطبيعة والبساطة، فالمظهر الجديد في ماكي المارينا ويفز يقر ويقدر خصائص الطبيعة غير الدائمة وغير الكاملة وغير المثالية.



ويتكون وابي-سابي من إحساس ترابي اصلي وعضوي، مما يعكس فلسفة ماكي في استخدام افضل المكونات لإنتاج نكهات متوازنة ومتناغمة، وهذا الدمج بين أجواء الـ «وابي-سابي» وأطباق ماكي المبتكرة تمنحك الدخول في حالة روحانية فريدة من نوعها بينما تمتع نظرك وذوقك بأطباق مدهشة.



تنتظرك تجربة لا مثيل لها في مطعم ماكي مارينا ويفز تتميز بإطلالة على المحيط وتصميم الـ «وابي-سابي» وطبعا أطباق ماكي المفضلة لديك، وأوقات العمل في مطعم ماكي المرينا ويفز من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 11.30 مساء يوميا.