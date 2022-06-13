twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الوزان والعبدالجليل الاثنين 2022/6/13 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 896 A+ A- استمع مرزوق الغانم وبدر الملا والشيخ خالد فهد السعد والشيخ محمد فهد السعد يقدمون التهانيالمعرس أحمد وليد الوزانالشيخ د.إبراهيم الدعيج مباركا (هاني الشمري)الشيخ أحمد العبدالله مهنئاالشيخ حمد جابر العلي والشيخ عبدالله سالم العلي والسفير السعودي الأمير سلطان بن سعد والشيخ خالد حمد الجابر يباركونالشيخ حمد جابر العلي والمستشار خالد الوزانوليد النصف وعبدالرزاق المطوع وأنس الصالح يباركانناصر الروضان يهنئ المعرس ووالده وليد الوزان ووالد العروس أحمد العبدالجليلفيصل الشايع ورياض العتيقي ورياض الشارخ يباركونمرزوق الخرافي ومؤيد الشهاب يباركانعبدالعزيز البابطين يهنئ المعرس ووالده ووالد العروسدعيج الشمري والسفير عبدالعزيز الشارخ والزميل عدنان الراشد يباركونيوسف العجيل وحازم الهلال وأنور بوخمسينالسفير الأردني صقر أبو شتال مباركاحمود الوزان ويوسف الوزان وعبدالوهاب الوزان خلال الحفلالمعرس مع والده وليد الوزان وعمه محمد الوزان ووالد العروس أحمد العبدالجليلتهنئة للمعرس وأقاربه من خاليه ماجد العجيل ومالك العجيليوسف العبد الجليل يباركحمود الوزان ويوسف الوزان وعثمان العيبان ومحمد الوزان وحسين الوزان وعبدالرحمن الوزانوليد الوزان وأبناؤه المستشار خالد الوزان والمعرس أحمد الوزان وعبدالعزيز الوزانعبدالرحمن الجلال وابنه محمد الجلال يباركانراشد البنوان وطلال البحر مهنئينطلال العجيل وسعود السبيعي يباركانجمع من المهنئين بالمناسبة السعيدة في ديوان الوزانعلي أبو الحسن وفيصل الهارون والمعرس أحمد الوزان وعلي المتروك احتفل وليد أحمد محمد الوزان بعقد قران نجله أحمد على كريمة أحمد سليمان العبدالجليل بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.