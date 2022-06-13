احتفل وليد أحمد محمد الوزان بعقد قران نجله أحمد على كريمة أحمد سليمان العبدالجليل بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.